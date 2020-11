A világot megmentő anyag most kerül ipari tesztelésre, miután a Poliloop nevű biotech startupba a budapesti Vespucci Partners és a világ egyik legelismertebb nemzetközi akcelerátora, az amerikai Techstars is befektetett - számolt be róla a Forbes.

A Poliloop két alapítója, Madaras Liz és Lévay Krisztina a Budapesti Műszaki Egyetem gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzésén ismerkedett meg, ám ők többre vágytak a hagyományos vegyészmérnöki karriernél, így szabadnapjaikon és az iskola után folyamatosan kutatómunkát végeztek.

Legfőbb céljuk pedig az volt, hogy szakterületükön miképp segíthetnék a természet védelmét. Úgy tűnik a rengeteg energia és belefektetett idő meghozta a gyümölcsét. Körülbelül két év fejlesztés után egy olyan baktériumkoktélt állítottak elő, amely a főleg élelmiszeriparban felhasznált, gyorsan keletkező csomagolási műanyagok mindegyikét képes lebontani nagyjából 2 hónap alatt.

A folyamat végére a műanyagok újra természetazonos anyaggá válnak. Az ötlet pedig rengeteg cégnek elnyerte a tetszését, ugyanis az ipari tesztelés sikeres elvégzése után több Fortune 500-as cég is jelezte, hogy együttműködne velük.