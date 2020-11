A Dancing with the Stars versenyzője boldog párkapcsolatban él egy háromgyermekes édesanyával, Orsival. Sokakat foglalkoztat, vajon ő mit szól ahhoz, hogy Mikes Anna és Sanyi fantasztikus párost alkotnak a színpadon, és hétről hétre bebizonyítják, mennyire összepasszolnak.

„Annával a kezdetektől fogva megvolt az összhang közöttünk, aminek az alapja a humor és az elhivatottság. Persze mindkettőnknek vannak jó és rossz napjai, de mivel nagyon jó csapat vagyunk együtt, mindig kihúzzuk egymást a hullámvölgyeinkből"

- kezdte a Ripostnak az egykori élsportoló teniszező.

„Néha túl gyorsan szeretnék fejlődni, és ha nehezen is megy egy kombináció, Anna nagyon türelmes velem. Nincsenek konfliktusok közöttünk."

- folytatta Noszály, aki azt mondja, Orsi kicsit sem féltékeny Annára.

„Sose volt féltékenység közöttünk a párommal, és nem is lesz! Orsi kifejezetten jóban van Annával, és amikor teheti, eljön megnézni a próbákat. Tanácsokat is ad a tartásom tekintetében, és néha otthon is gyakorol velem"– mondta Sanyi, majd hozzátette:

„Az a helyzet, hogy mindhárman kifejezetten élvezzük ezt a kalandot"