Kisebb családi vita előzte meg a napi program megtervezését az Emilio famíliánál, amely egy Balaton parti szállodában talált megnyugvást az elmúlt hónapok felhajtása után. Míg Tina egy mozgalmasabb esti programot, bowlingozást tervezett, addig Emilio úgy érezte, nem zárhatja masszázs nélkül a napot.

Emilio előadta magát, hogy micsoda bomba nő fogja masszírozni, de tudom, hogy csak féltékennyé akar tenni. Gyenge próbálkozás, tudom, hogy bárki kezei között is kötne ki, két perc után visszaküldené nekem. Én aztán tudom őt kezelni – mondta nevetve Tina, akinek férje lelkesen adta át magát a masszőrnek. Kezdetben nem is sejtette, hogy milyen pokoli kínok elé néz.

„A masszőr alaposan kezelésbe vett. Egyszerre volt fájdalmas és mégis remek ez a kezelés. Minden második mozdulat fájt, jajongtam, alig bírtam egyhelyben maradni, a fájdalom sokszor a fejtetőmig hatolt" – mondta Emilio, akit komoly megrovásban részesített a masszőr.