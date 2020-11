A K2-141b bolygó 200 fényévnyire található a Földtől, és közel sem hasonlít a mi bolygónkra. Ugyanis olyan hőmérséklet uralkodik, ami számunkra egészen hihetetlen. Az egyik oldalán több tízezer méter mély lávatengerek hömpölyögnek, a másikon pedig olyan fagy uralkodik, hogy még a nitrogén is megfagy – írta a The Cut.

Ám a tudósok szerint ez nem is annyira meglepő.

„Minden sziklás bolygó – a Föld is - olvadt világként indult, de később lehűlt és megszilárdult. Így elképzelhető, hogy majd ennek a bolygónak is megváltozik a felszíne. A lávabolygók ritka bepillantást engednek a bolygók evolúciójának ezen szakaszába" – árulta el Nicolas Cowan, a montreali McGill Egyetem professzora.