A fiatal, akkor még ismeretlen színésznő 1999-ben egy forgatókönyvért ment Beverly Hills-be. Nem túl jó állapotban lévő járgánya a forgalom kellős közepén lerobbant. Mindenki csak dudált neki, kinézték őt a környékbeliek, és senki sem segített rajta.

Ám egyszer csak egy megjelent egy napszemüveges, bukósisakos férfi, aki igazi lovagként viselkedett a bajba jutott nővel, és eltolták a kocsit. Ez a férfi nem más volt, mint Keanu Reeves.

Octavia számára ez óriási élmény volt, és örökre a szívébe zárta a színészt. Most hogy A víz érintése vagy A segítség című film színésznője legalább annyira híres lett, mint Keanu, úgy gondolta, a világnak is tudnia kell, hogy vannak még lovagok a földön! A The Graham Norton Show-ban mesélte el a hihetetlen történetet.