A 8 éves természetvédő, Hollie Greenhalgh nagy állatbarát, azon belül is a tarantulák szerelmese, 50 darab pókja mellett azonban van skorpiója, néhány százlábúja, szöcskéi, csigái, csótányai és két kígyója is. A kislány saját Youtube-csatornával is rendelkezik, ahova édesanyja készíti a videókat.