Kökény Attila a vasárnapi Sztárban sztár adásában árulta el, hogy a második unokája már úton van, mostanra pedig már meg is született a kicsi. Erről a közösségi oldalán tájékoztatta a rajongókat az énekes. Fotót is mutatott az újszülöttről, és még a nevét is elárulta: Kökény Attila lett a kicsi, aki teljesen egészséges.