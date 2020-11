Eddig is tudni lehetett, hogy Noszály Sándor kapcsolatban él, ám ez idáig nem igazán beszélt barátnőjéről.

A sármos exteniszező talán még jó pár évvel ezelőtt a Nagy Ő című műsor idején teregette ki a magánéletét, ám azóta szinte semmit sem árult el párkapcsolatairól. Mostanáig! Pár hónappal ezelőtt ugyanis megismkerkedett egy rúdtánc-és fitneszoktatóval, akinél az első pillanattól kezdve érezte: ez most más, mint a többi.

„Abban hiszek, hogy első látásra kialakulhat a vonzalom, de az igazi, mély érzésekhez több időre van szükség. Később sokat randiztunk, eljártunk étterembe, nagyokat sétáltunk a Normafánál, majd magamhoz is meghívtam Orsit" – kezdte a Story magazinnak.

„Nagyon jól kiegészítjük egymást. Orsi roppant okos, jó humora van, továbbá nagyon szeretem a nőiességét és az érzékiségét. Bár 15 év a köztünk lévő korkülönbség, szerintem ez nem számít. Soha nem is zavart, az előző feleségem is ennyivel volt fiatalabb nálam. Miért is lenne fontos? Csak az számít, hogy két ember egymásra talál" – mesélte Sándor.