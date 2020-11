Sokáig úgy tűnt, hogy nem tudnak megállapodni. Hosszú ideid vitáztak a gyerektartás összegén - írja a Blikk. Most kimonták a válást, Szegedi Fecsó pedig megkönnybbülten távozott a bíróságról.



"Már korábban megegyeztünk szóban, most pedig beadtunk minden papírt, amit el is fogadtak. Béke volt és nyugalom, nem volt semmi feszültség. Végül havonta 200 ezer forintot fizetek, valamint fizetem majd a taníttatását is. Megkönnyebbültem, végre elvált ember vagyok. Sokszor eszembe jutott a kisfiam, hogy ő már sosem élheti meg, hogy a szülei együtt vannak, és akkor elérzékenyültem, nem tagadom. Edward a legfontosabb az életemben, és bár így is nagyon boldog, kiegyensúlyozott kisgyerek, sajnálom, hogy nem nőhet fel családban. Amikor a bírónő kérdezte, végleges-e az elhatározás, hogy elválunk, és hogy sehogy sem tudjuk-e megoldani, túllépni a gondokon, akkor mindketten mondtuk, hogy biztosak vagyunk a válásban, de én akkor is a kisfiamra gondoltam szomorúan..." - mondta Fecsó a lapnak.