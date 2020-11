Breanna Lockwood és a férje nagyon szeretett volna babát, ám hiába próbálkoztak, a nő nem tudott teherbe esni. Orvosa azt javasolta neki, gondolkodjanak el a béranyaságon, mert valószínűleg, ő nem fogja tudni kihordani a babát.

Breanna teljesen kiborult a hír hallatán, ekkor a nő 51 éves anyukája felvetette, mi lenne, ha ő hordaná ki a magzatot. Julie rendkívül jó egészségnek örvend, 19-szer futotta le a maratont, és emellett triatlonozik is. A vizsgálatok ezt igazolták is, valóban alkalmas volt a feladatra, így Breanna megtermékenyített petesejtjét beültették a méhébe.

A történetről a pár az Instagram-oldalán számolt be, hogy másoknak is erőt adjanak, aki hasonló problémákkal küzd.

A baba egészségesen fejlődött, és Briar Juliette Lockwood néven látta meg a napvilágot nem rég.