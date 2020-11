Nem erőssége a matek

Az egyetem után a Károly a Királyi Haditengerészetnél és a Királyi Légierőnél szolgált kis ideig. Ám matekból eléggé rossz volt, ezért navigáció helyett kommunikációs tisztet képeztek belőle.

Gyerekkönyvet írt

Hiszed vagy sem, még 1980-ban kiadott egy könyvet, melynek címe a The Old Man Of Lochnager volt. Olyna mesék és történetek szerepeltek benne, amiket öccseinek, Eduárdnak és Andrásnak mesélt.

Nem kedveli a lovakat

A királyi család mindenképpen szerette volna, hogy a trónörökös megtanuljon lovagolni, ám a herceg túlságosan félt a lovaktól. 8 évesen bentlakásos iskolába küldték emiatt, de ekkor sem sikerült neki leküzdenie félelmét.

Meztelenül alszik

Ehhez sok hozzáfűzni valót nem lehet írni. A herceg szeret a lehető legkényelmesebben nyugovóra térni, ennek okán pedig az ádámkosztümöt választja.

Majdnem Nixon lett az apósa

Richard Nixon, az Egyesült Államok 37. elnöke kinézte őt lányának. Nixon 1970-ben mindent megtett, hogy legidősebb lányát, Triciát összehozza Károllyal, számtalan rendezvényen mellé ültette, ám ennek ellenére nem lett semmi a fiatalok között - írja a mentalfloss.com.