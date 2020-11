Miben különbözik a téli és a nyári sminkelés? Hogyan sminkeljük magunkat meleg illetve hideg idő esetén?

Pár alapvető különbség van a téli és nyári sminkelés menete és használata között: a nyári időszakban fontos a bőr mattosítása, ezért általában a smink felvitele előtt javasolt valamilyen könnyen felszívódó mattosító krémet vagy fluidot felvinni az arcra. Nyári időszakban ritkábban használunk alapozót, CC és BB krémek használata javasolt. A nyári időszakban, több élénkebb és vidámabb színt szoktunk használni, mint a téli hónapokban és a bőr csillogása is nyári hangulatot ad. A nyári időszakban, mindig javasolt a smink fixálása is. A téli hónapokban fontos a bőr hidratálása a smink felvitele előtt és bátrabban használhatunk jobban fedő , vastagabb alapozókat is.A hideg időszakban mélyebb és sötétebb színeket szoktunk előtérbe helyezni és a rúzsok is többször előkerülnek, nyáron inkább a szájfények szoktak hódítani.

A sminktrendek tekintetében idén mi a divat? Színekben, formákban hogyan változtak a trendek az elmúlt évekhez képest?

Idei téli smink trendekben a tavalyi elemek is hódítanak. 2020-ban kicsit háttérbe került a divat, ezért is egyre jobban terjednek a már elindult irányzatok. Ezek jellemzői a következők: nagy divat a természetes és finom alapozás, kezd háttérbe kerülni az intenzív kontúros, árnyékolás. Az idei trendben nagy hangsúlyt kap a rózsaszínes, babás pirosítás, ugyanakkor 2020-ban lehetünk merészek a színek terén, a szemhéjon lila, sárga, narancs, kék színeket is tehetünk, a neon élénksége is nagyon közkedvelt idén. Tavaly nyár óta újra sláger tusvonal, ami lehet vastag, vékony, de akár geometriai forma is; leginkább fekete vagy kék árnyalatban elterjedt az idei évben. Szintén tavaly tért vissza a csillogás a sminkekben, bátran használhatunk szatén fényeket, csillámokat és csillogó köveket az arcon és szem vonalában is. Idén sajnos a rúzsok háttérbe kerültek a maszkviselés miatt,de ha van mód rúzsokat viselni idén télen, akkor a narancs, vörös, burgundi és szilva lila árnyalatok az év ünnepi színei. Továbbra is nagyon divatos az erős több réteges spirálozás, nem baj, sőt... ha kicsit összetapadnak a pillák, az is nagyon népszerű most. A fent említett vonalvezetések mellett, erre az évre a természetesség, a lágyabb alapozás, a natúr sminkek és szemhangsúlyos sminkek kettőssége volt jellemző.

Ha tökéletesen szeretnénk festeni az ünnepi fotókon hogyan sminkeljük magunkat? Mik az idei ünnepi trendek?

Ha az ünnepi időszak megengedi, akkor az intenzív árnyalatú rúzsok (narancs, vörös, burgundi, lila) fogják megadni 2020 karácsonyi smink divatját.

Idén télen, ha szeretnénk 2020-ra jellemző ünnepi sminket készíteni magunknak, akkor finoman alapozzuk le magunkat a bőrünk színével megegyező mattosító alapozóval, az orcánkra pinkes, mályvás pirosítót tegyünk. A szemhéjunk lehet világos és csillogó, ragaszthatunk köveket is, aranyos vagy gyöngyház-csillogással, ami mellé tusvonalat is húzhatunk. A pillánkat erősen akár több rétegben is spirálozzuk át, és az ajak színe legyen vörös, bordó vagy lilás árnyalat. Ha jobban szeretjük a sötétebb szem sminkeket, akkor, tegyünk a szemhéjunkra lila, kék árnyalatokat vastagabb tus vonallal és ragasszunk fel tincses vagy soros műszempillát is.

Ha màr tél és téli sminktrendek... a bőrápolásban milyen szabályokat kell követnünk hideg idő esetén?

A bőrápolás a téli hónapokban nagyon fontos. Ilyenkor elengedhetetlen az arcbőr megfelelő hidratálása, a száraz bőr a hideg szeles idő hatására még érzékenyebb lesz, ezért használjunk nappalra és estére is regeneráló krémeket. Reggel inkább könnyebb vitaminos krémeket válasszunk, a C- vitamin tartalmú krémek nagyon jók. Estére E -vitaminos , őssejtes, hyaluronos krémeket válasszunk.

Télen érdemes olyan professzionális kezelésekre is eljárni, melyek hámlasztó, feszesitő hatásúak. Pl. a téli időszakban lehet a nyáron szerzett pigmentfoltokat is eltüntetni, vagy a bőrt erőteljesen megújítani, feszesíteni. Ezeket a hámlasztó savas kezeléseket, melyek általában fényérzékeny anyagokat is tartalmaznak, novembertől márciusig lehet kúra szerűen végezni. Javasolt a bőr radírozása is, vízhiányos bőr esetén 10 naponta vagy 2 hetente, normál bőrnél hetente, zsírosabb tág pórusú bőr esetén 3-4 naponta javasolt. Fontos a bőr folyamatos vitalizálása és hidratálása, mert a téli hónapok minden bőrt igénybe vesznek. Használjunk ajakbalzsamot is, hogy a szánk ne legyen cserepes, repedezett. Sose felejtsük el a szemkörnyék hidratálását sem, mert ezen a részen nagyon vékony a bőr, itt látszanak meg először az apró kis mimikai ráncok, akár már 30 évesen is. Érdemes szakember (kozmetikus, szépség tanácsadó) véleményét kikérni vásárlás előtt, mert egy rosszul megválasztott krém, többet árt, mint használ. Én javaslom az orvosi kozmetikumokat, melyek nagyon erőteljesek és hatékonyak.