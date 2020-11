Michael Jackson több mint tizenegy évvel ezelőtt hunyt el. A popkirály halála óta is óriási összegeket keres: sem a molesztálási botrányok, sem a drámai perek nem tudták bemocskolni a nevét.

Jackson 2009 júniusában hunyt el. Minden idők egyik leghíresebb énekese 400 millió fontnyi adósságot hagyott maga után, azonban ennek már semmi nyoma.

Jacko brandje az elmúlt több mint egy évtizedben tetemes összeget, 1,5 milliárd fontot (595 milliárd forintot) termelt – számolt be a The Sun című brit napilap cikke alapján a Blikk.

A mai napig bálványozott énekest még pedofil botránya sem tudta letaszítani a trónról, és halála óta is rengeteg pénzt keres - bár ezt már csak utódjai élvezhetik.

„A dalaiból, lemezeiből is van bevétel, és a Sonyval kötött szerződése busásan jövedelmez: csak 2017-ben 42,3 millió fontot (16,7 milliárd forintot) hoztak" – áll a cikkben, ami hangsúlyozza, hogy az egyéb megállapodásokból és együttműködésekből is rengeteg pénz folyi be.