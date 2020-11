Horváth Tamás nemcsak énekesként, de a Dancing with the Stars műsorában táncosként is brillirózik. Az énekesről ma reggel több portál is lehozta, hogy azért nem járt az elmúlt időszakban táncpróbákra, mert szerelme, Andika puszta féltékenységből eltiltotta őt táncpartnerétől.