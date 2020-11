November 20-án jelenik meg Király Viktor új dala, aminek a címe This Is How I Walk.

Király Viktor a minap Instagram-oldalán liveozott, amikor Bob Sinclar kommentelt alá: "November 20"

Az énekes felesége ezután több videót is készített saját Insta-oldalára, és elárulta, mi lesz november 20-án, és mégis hogy került a képbe a világhírű zeneszerző, Bob Sinclar.

"Képzeljétek el, hogy Viktornak hamarosan világszerte megjelenik november 20-án"

-kezdte Virág, majd az énekes átvette tőle a szót.

"Amszterdamban írtam egy dalt egy nagyon híres, belga zeneszerzővel, a szám címe This is How I walk, vagyis Én így sétálok, és ez annyira megtetszett Bob Sinclarnek, hogy azt mondta nekünk, hogy ő szeretné kiadni a saját lemezkiadójával együtt, vagyis ha minden igaz és szorítunk, akkor az is lehet, hogy ez a dal francia, német, és olasz rádiókon fog megszólalni. Ez az első külföldi kiadásom, és nagyon büszke vagyok már most, szóval hallgassátok a dalt november 20-án meg fog jelenni az összes digitális felületen."