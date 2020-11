Berki Krisztián a legtöbbször szókimondósága miatt kerül reflektorfénybe, most azonban feleségének hála egy egészen új oldalát ismerhettük meg.

Azt eddig is tudtuk, hogy Krisztián és Mazsi szeretnek táncolni, hiszen korábban azt is megmutatták, mi történik, amikor beszabadulnak egy táncórára. A szerelmes Berkit most felesége kapta lencsevégre reggeli készítés közben. A műsorvezető a felvételen veszettül riszálja hátsóját, és igyekszik minél helyesebben kiejteni a Voulez-vous danser című dal sorait.