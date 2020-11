A Dancing with the Stars 6. élő adásának egyetlen tökéletesre sikerült produkciója volt. Csak Gelencsér Timi és Hegyes Bertalan tánca kapott az ítészektől maximális 40 pontot. Timi és Berci a Life.hu-nak elmondták, hogyan sikerült így megtáltosodniuk. Az interjúból az is kiderült, hogy a tökéletes produkcióra, vagy a maximumpontokra hajt-e a páros.