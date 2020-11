Elkapta a koronavírust Görög Zita és családja. Nehéz időszakon mentek keresztül, amiről a modell közösségi oldalán számolt be.

"Megviselt az elmúlt 2 hét. Ma volt az első nap, hogy nem volt fájdalmam. Szerencsés vagyok, hogy a gyerekeim és a szerelmem gyorsan felépültek, hálás vagyok, amiért nem kellett értük sokáig aggódnom. Hálás, hogy vannak nekem és ápoltak" - kezdte Instagram bejegyzését a gyönyörű modell