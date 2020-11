A múlt hétvégén, november 14-15-én a TV2 lett a legnézettebb csatorna mind a három fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) egész nap és főműsoridő tekintetében is.

Szombaton ismét nagy sikert aratott a Dancing with the Stars élő adása és az újonnan indult reality, a Farm VIP is rengeteg ember ültetette a tévé elé vasárnap este, a teljes lakosság körében több, mint 1 millió nézőt, amivel a hét legnézettebb műsora lett.

A hétvégén teljes napon a 18-59 évesek 9,4%-a, a 18-49 évesek 9,1%-a és a teljes lakoság 10,7%-a. Főműsoridőben ezek az arányok 13,8%, 13,3%, 17,3%. Ezekkel a számokkal jócskán tarolt a TV2 a konkurens csatornával, az RTL Klubbal szemben.