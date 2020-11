Egyre nagyobb a botrány a 25 évvel ezelőtt készült Panorama interjú körül, amelyben Diana hercegnő őszintén nyilatkozott a házasságáról és férje, Károly herceg hűtlenségéről. Most a tévétársaság egyik grafikusa is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

A napokban egyre nagyobb port kavar a 25 évvel ezelőtt készült Panorama interjú, amelyben meglepő nyiltsággal beszélt Diana hercegnő a magánéletéről és megromlott házasságáról. A beszélgetés kapcsán az is napvilágot látott, hogy a tévétársaság meghamisított bankszámla kivonatokkal hitette el a hercegnővel, hogy az alkalmazottain keresztül kémkedik utána a Buckhingam-palota - írja a Ripost.

Nemrég azonban Matt Wiessler grafikus, aki korábban a tévétársaság alkalmazottja volt, egy interjúban bevallotta, hogy akkoriban őt kérték fel arra, hogy hamisítja meg a kivonatokat. Ő akkor úgy tudta, hogy valódi dokumentumok másolatát készíti el, az interjú után szembesült vele, hogy tévedett - írja a Daily Mail.

Diana hercegnő halálakor azt érezte, hogy a tette és Martin Bashir interjúja is hozzátett ahhoz, hogy végül örök búcsút kellett venni a hercegnőtől. Az interjú után Diana kirúgta a királyi udvar által biztosított testőrségét, mikor meglátta a meghamisított dokumentumokat. Ha a testőrség vele lett volna Párizsban, akkor lehet, hogy a tragédia elkerülhető lett volna.

„Amikor Diana meghalt, úgy éreztem, hogy személyesen érintett vagyok én is. Nemcsak elmentem a temetésére, de órákkal előtte ott voltam a gyászolók között és csak elmélkedtem. Mert éreztem, hogy ha közvetlenül nem is, de közreműködtem én is a tragédiában" - mondta a grafikus.