Benkő László hosszú ideje küzdött különböző egészségügyi problémákkal, hol jobb, hol rosszabb lett az állapota. Utolsó interjúját egy héttel a halála előtt adta.

"Szörnyű érzés, hogy még ki sem jött az ember az egyik betegségéből, már azon kell gondolkodnia, hogy elkaphatja a koronavírust, amibe bele is halhat. Nem tudom elfoglalni magam a falak közé zárva, nincs pillanat, hogy ne arra gondolnék, hogy beteg vagyok. Ha az embernek egyszer volt rákja, olyan traumát szenved el, ami után az összes boldog pillanatában azon retteg, hogy visszatér a daganat" - mondta akkor a Ripostnak az Omega együttes alapítója.

A zene volt neki az egyedüli orvosság, ami minden problémától, betegségtől elterelte a gondolatait.

"Ezt is elvette a koronavírus-járvány és most itt ülök a lakásban, a fejemben az emlékeimmel. Visszagondolok azokra az élményekre, amik megadattak és nem értem, hogy telt el ilyen gyorsan az idő. Csak a múltamon merengek, hogy vajon mikor döntöttem jól vagy rosszul. A jövőt nem látom ebben a pillanatban, csak abban bízom, hogy nem felejtenek majd el az emberek. Most úgy érzem, ha elmehetnék messzire, talán újra boldog lehetnék" - mesélte szomorúan a legendás zenész.