Soma hisz a reinkarnációban, már csak azért is, mert neki tiszta emlékei vannak az előző életéről, sőt a gyerekeinek is.

Hevesi Kriszta bevallotta, ő bizony nem gondolja, hogy egy embernek több élete van. A Life TV Bréking című műsorában Soma viszont elárulta, ő igenis hisz a reinkarnációban. Márpedig azért, mert ő emlékszik az előző életére: lázadó paraszt volt Csehországban.

De nem csak neki vannak erről emlékei, gyerekei is úgy születtek, hogy sok mindent tudtak előző életükről. Az énekesnő arról is mesélt, hipnózis során is visszament korábbi életébe, ahol pontos részletek derültek, amelynek aztán utánajárt Csehországban, és beigazolódtak.