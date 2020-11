A Dancing with the Stars nagy esélyeseinek számított Horváth Tamás és Sipos Viktória párosa. Az énekes azonban a szerdai próbán elájult, beverte a fejét, emiatt pedig kórházba kellett szállítani. Azóta az is kiderült, miért esett össze. Tamás a szombati adás előtt másfél órával jelentette be közösségi oldalán, hogy nem táncol, befejezte a versenyzést. Partnere, Sipos Viktória is közzétett egy posztot vasárnap, amiben azt írja, nem gondolta, hogy számára így ér véget a verseny.

"Kedves Mindenki!❤️

Álmomban sem mertem gondolni, hogy számomra így fog véget érni a verseny. Őszintén sajnálom, ami történt, én is legalább annyira meglepődtem a hír hallatán, hogy Tomi nem folytatja a versenyzést, mint mindenki más. Büszke vagyok azokra a produkciókra, amiket színpadra tettünk. Szeretném megköszönni Tominak az elmúlt 4 hónapot, a rengeteg belefektetett munkát és idejét. Mielőbbi jobbulást kívánok neki. Emelem a kalapom a TV2 munkatársai előtt, akik minden nehézség ellenére megoldják a problémákat, és profi műsort adnak le minden szombat este" - írta Viktória az Instgramon.



A Bors arról ír a mai cikkében, hogy a TV2 nagyon szigorú szerződéseket kötött a versenyzőkkel, így Horváth Tamással is, a szabályokat világosan lefelkették. A lap úgy tudja, Tomi nem posztolhatta volna ki másfél órvával a műsor előtt, hogy kiszáll, azt élő adásban szerették volna bejelenteni.