Várkonyi Andrea a mindennapjaink meghatározó híradósa volt, elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyszer nem köszönti este a nézőket. Aztán vezetett talk showt és most úgy tűnik anélkül is remekül megvan, hiszen augusztus óta nem lehetett tévéképernyőn látni.

A rajongók is csak találgatják, vajon mit csinál mostanában Várkonyi Andrea, hiányolják a képernyőről, és csupán egy korábbi interjúját lehet elemezgetni.

„Mostanra realizálódtak olyan egyéb ajánlataim, amelyekről úgy gondolom, mindenképpen el kell most fogadnom, élnem kell vele. Ezeket sokkal csábítóbbnak tartom, de hogy miről is van szó, arról egyelőre bővebben nem szeretnék beszélni" - nyilatkozta a Blikknek még augusztusban a műsorvezető, ám , hogy mi is volt az a kecsegtető ajánlat a mai napig nem derült ki pontosan. Felmondása után azonban tudni lehetett, hogy Andrea céget alapított Whitedog Media Kft. néven, amely leginkább reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik.

"Huszonhét esztendeje televíziózom, így persze volt, hogy hiányzott, de mivel mindig több lábon álltam és pszichológusként is dolgozom, ezért akkor televíziózom csak, ha olyan műsorra kapok lehetőséget, amit szívvel-lélekkel tudok csinálni" - említette még a nyári interjúban.