Ez a narancssárgás, krumpli formájú, kicsit édeskés növény csak az utóbbi években került be a köztudatba, és nagyon gyorsan hatalmas "karriert" futott be. Ma már szinte minden étterem étlapján megtalálható köretként vagy chipsként, de a háztartásokban is egyre elterjedtebb a felhasználása. Most kiderül, miért is tartjuk egészségesnek, és miért érdemes időnként az étkezésünk részévé tenni.

1. B6- és C-vitamin-tartalma kiemelkedő

A magas B6-vitamin tartalom segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, a C-vitamin pedig támogatja az immunrendszert, a csontok és a fogak egészségét, az emésztést és a vérsejtek képződését. Gyorsítja a sebgyógyulást és feszesebbé teszi a bőrt a kollagéntermelés támogatásával.

2. Hosszan tartó energiát nyerhetsz belőle

Az édesburgonya szénhidrátjai lassan szívódnak fel, így hosszú időre ellátják a testet energiával. Edzés előtt egy édesburgonya-étel biztosan kellő muníciót ad, hogy végigcsináld, amit elterveztél és attól sem kell félni, hogy a sportolás közben leesik a vércukrod. Ellentétben a finomított szénhidrátokkal, az édesburgonyának ugyanis alacsony a glikémiás indexe, így lassan szabadítja fel a természetes cukrokat a véráramban. Így nem fog bekövetkezni hirtelen vércukorszint emelkedés és leesés sem. Diétában, fogyókúrában, cukorbetegség és inzulinrezisztencia esetén is jól beépíthető az étrendbe.

3. Nyugtatja az idegeket

Az édesburgonya magnéziumban gazdag, ami segíti az ellazulást és a stressz csökkentését. A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, szükség van rá a szív- és idegrendszer egészséges működéséhez, de a D-vitamin felszívódásához és hasznosulásához is elengedhetetlen, sportolóknak pedig kötelező, ugyanis segíti regenerálódni az izmokat. A fontosságát nem régóta hangsúlyozzák, így a mai napig nagyon sokan magnéziumhiányban szenvednek.

4. Karotinoidtartalma véd a rák ellen is

Az édesburgonya a narancssárga színét a gazdag karotinoidtartalom adja. Ez egyfajta antioxidáns, amely semlegesíti a szabadgyököket és lassítja az öregedést is. Az antioxidánsok egy bizonyos fokig segítik megelőzni a rákot, kutatások bizonyítják hatásosságát: a karotionidban gazdag táplálkozás gátolja a tüdő- és emlőrák kiújulását.

A pozitív élettani hatásai mellett azért tudni kell, ahogy önmagában semmi, úgy az édesburgonya sem csodaszer. Nem mindegy hogy mivel fogyasztjuk, és mennyit eszünk belőle, mint ahogyan az sem, hogy milyen céljaink vannak. Mindenesetre a teljes szénhidrát-megvonás helyett remek diétás alternatíva, mértékkel a fogyókúra része lehet, úgy, hogy még egészséges is.