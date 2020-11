Karácsonyfa kalendárium wc papírból

Még nem késő összegyűjteni 24 db wc papír gurigát, amik a karácsonyfás kalendárium alapját fogják képezni. Ha van 24 db gurigát, vond be őket tetszőleges színű, mintájú karácsonyi anyaggal, de akár le is festheted, ha szeretnéd. Ha elkészültél a gurigák bevonásával, nincs más hátra, mint a megfelelő alakzatban összeragasztani őket. Ezt a következőképpen tedd: 7 sorba rendezd a wc papír gurigákat. Alulra 3 db, a második sorba 6 db és soronként felfelé haladva mindig eggyel kevesebb, a legtetején már csak egyetlen guriga lesz. Az összeragasztott papírtekercsek hátulját vond be, hogy ne essen ki belőle a kis meglepetés, amit majd elrejtesz. A tekercs elejére pedig készíts anyagból tetőt, amire 1-24 között ragassz fel számokat. Az egész karácsonyfát fogd össze egy színben passzoló vastag szalaggal és már készen is van a kalendáriumod. Tetszőleges apró meglepetéseket rejts el benne.

Gyufás skatulyákból naptár

Ez a naptár is, hasonlóan készül, mint a wc papír gurigás. Itt is össze kell gyűjteni 24 db gyufásdobozt, amiket tetszőleges anyaggal vagy festékkel kell bevonni. Hasonlóképpen az előzőhöz formáljunk fenyőfaformát a dobozkákból. Alulra 9, majd 7, majd 5, 2 és 1 doboz kerül egymás fölé. Random módon tedd a számokat a skatulya kihúzható részére és rejts el bennük tetszőleges ajándékokat.ű

Papír rénszarvas

Igazán vidám adventi naptárt készíthetsz kisméretű papírzacskókból és színes papírlapokból. Ehhez a megoldáshoz nem kell más, mint papír, ragasztó és némi kézügyesség. A zacskókat készítheted te magad is, de sokkal egyszerűbb, ha kisméretűeket megvásárolsz, barna színben, a tetejüket pedig csak egyszerűen hajtsd vissza. A visszahajtott részre az ábra szerint ragassz színes lapból kivágott szemeket, majd agancsot is. A rénszarvas orrának piros papírból készíts kör alakot, amire írd rá 1-24-ig a számokat. Az így kapott 24 db szarvaskát helyezd egy polcra, vagy egy tálcára és már készen is van a vidám naptár.

Kiscsizma fűzér

Ez a naptár ötlet több időt vesz igénybe és a varrás miatt némi kézügyesség is szükségeltetik hozzá. Kartonból vágj ki egy kiscsizma formát, ami segítségével vágj ki 48 db csizmaformát anyagból. Kettesével varrd össze őket. Ezek a csizmák adják a naptár alapjait. a 24 db csizmácskát akaszd fel egy-egy fonálra. )összesen három huzalod lesz, amikre 8-8 csizma fog férni. Az így kapott füzéreket felvarrhatod akár egy nagyobb kézzel varrott takaróra, de simán csak a falra is felragaszthatod.

Létra naptár

Két vastagabb faág, valamint 5 db vékonyabb ágacska szükségeltetik ehhez a naptárhoz, illetve vékony szalag és anyagdarab. Ragaszd össze a két vastagabb ágat a vékonyabbakkal úgy, hogy létrát formálj belőlük. (készen is vehetsz ilyen létrát) Készíts 24 db kis batyut, akasztóval. Ezeket tetszőleges módon akaszd a létra lépcsőfokaira és már készen is van a naptárad.