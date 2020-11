Ahogy most minden előadó, Zalatnay Cini sem állhat színpadra a koronavírus-járvány miatt. Az énekesnő nyugdíja mindössze 63 ezer forint, mellé kap még egy kis zenei támogatást, ami még mindig nem elég ahhoz, hogy megéljen. Jelenleg a tavalyi fellépései után félretett pénzéből és lánya, Niki fizetéséből élnek.

"Tavaly több mint száz fellépésem volt, és valami isteni sugallattól vezérelve ebből tartalékoltam. Mintha a gondviselő ösztökélt volna: „tegyél félre!" Pedig idénre is volt sok meghívásom. A raktárkoncert is nagyon jól jött, persze nemcsak nekem. Tizenhárom zenészemmel örültünk neki. Havi 40 ezer forintos támogatást kapok a Music Hungary Szövetségtől, ami a 63 ezer forintos nyugdíjammal is maximum a túléléshez lenne elég" - mondta el a Blikknek Cini.

"Tulajdonképpen most Niki a családfenntartó. Niki nélkül ez most nem menne. Megható volt, amikor azt mondta: „anya, eddig te tartottál el engem, most rajtam a sor" - tette hozzá.