Gelencsér Timit is utolérte a koronavírus, egy adást ki kellett hagynia a Dancing with the Starsból. Táncpartnere, Hegyes Berci a Life.hu-nak elmondta, ő miért nem kapta el Timitől a vírust, de az ismét maximális pontot kapó szépségkirálynő azt is elárulta, mivel töltötte a hatósági karanténját.