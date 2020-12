A kávé, a tea, a dohányzás, a vörösbor, sőt a csokoládé és bizonyos ételek rendszeres fogasztása idővel nyomot hagyhat a fogunkon. A fehér szín idővel eltűnik, és a sárgás matt felület miatt akkor sem tűnnek egészségesnek a fogaid, ha amúgy azok. A Life.hu olyan természetes módszereket gyűjtött össze, amelyek nemcsak megelőzhetik a fogak elszíneződését, de a már kialakult problémán segíthetnek. Fontos azonban, hogy egyiket sem szabad túlzásba vinni, ugyanis minden módszernek megvannak a hátulütői is, tehát, ha az alkalmankénti használat nem hoz változást, forduljunk szakemberhez.

Alma

Az almát korábban úgy emlegették, hogy akár a fogmosást is pótolhatja. Ez ugyan nem igaz, ugyanis az alma is, mint minden gyümölcs cukrot tartalmaz, így józan ésszel utánagondolva nyilvánvaló, hogy nem ér fel a fogkrém erejével. A tapasztalatok szerint azonban a savanykás alma valóban fehéríti a fogakat, ami a benne található almasavnak köszönhető.

Citrom

A citromlé savas hatásának köszönhetően szintén fehérebbé varázsolja a fogakat, de ezzel azonban vigyázni kell. A sav azonban roncsolhatja is a fogzománcot, így maximum hetente egyszer dörzsöld át a fogsorod negyedbe vágott citrommal, hogy ne sérüljenek a fogaid és fogérzékenység se alakuljon ki.

Narancshéj

A narancs héjának belső, puha fehér rétege is természetes fogfehérítőként működik. Fogmosás előtt alaposan dörzsöld át vele a fogaid, ha pedig az ínyedet is átdörzsölöd vele, akkor segítettél a szervezetednek a baktériumok elleni harcban is.

Kókuszolaj és kurkuma

A teáskanál kókuszolajból és ugyanennyi kurkumából kevert massza is hatékonyan tünteti el a fogakról az elszíneződést és foltokat. Áztassuk be a fogkefét ebbe a keverékbe, majd masszírozzuk át a fogainkat és az ínyünket, végül öblítsük le vízzel. A kurkumának egyébként a fogfehérítő hatása mellett vírusölő és antibakteriális tulajdonsági is vannak.

Szódabikarbóna

A legismeretebb fogfehérítő a szódabikarbóna. Kiválóan fehéríti a fogakat, de ez a megoldás is csak átmeneti, és nem érdemes gyakran ehhez folyamodnunk. A szemcsék súrlódása károsíthatja a fogzománcot, ennek következtében pedig a fogak érzékenyebbé válhatnak, valamint hajlamosabbá a későbbi elszíneződésekre. Időnként persze használhatod, például úgy hogy hetente egyszer fogmosás előtt a fogkefédre szórsz egy kevés szódabikarbónát és alaposan átdörzsölöd vele a fogak felszínét. Gyönyörűen eltünteti a barnás-sárgás foltokat, sőt a már kezdődő fogkövek ellen is felveszi a harcot.

Ha a házi praktikák nem válnak be, az elszíneződött fogainkkal bátran forduljunk szakemberhez, megelőzésképpen pedig érdemes minden étkezés, kiváltképpen a fogunkat elszínező ételek után fogat mosnunk.