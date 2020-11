Elsőként esett ki az Exatlonból Korok Fatima, most mégis óriási sikereket ért el szabadtüdős mélymerülésben. Ő tartotta a magyar rekordot is, amit ezzel meg is döntött. A sportoló 86 méter mélyre merült, ezzel pedig a második legjobb lett a világon az AIDA rangsorban. Az első helyezett Alenka Artnik lett 92 méterrel.

Fatimának azonban nem volt könnyű dolga, ugyanis még mindig nem talált szponzort a sporthoz, így magának kellett finanszíroznia az edzéseket.

„Nincs szponzorom, a szüleim a fő támogatóim most, nélkülük nem tudnám ezt csinálni" – mesélte a lány, akit a pilisszentiváni polgármesterasszony is segített.

„Nagyon nehéz szponzort és fő támogatót találni. Nekem kell e-mailezni és keresgélni, folyamatosan visszautasítanak, vagy nem is válaszolnak vissza. De igazából nem csak ez volt az, ami miatt nehezebben éltem meg az elmúlt időszakot. Egyiptomban ragadtam az első korlátozások idejére, nem tudtam hazajönni, viszont edzeni sem edzettem, mert nem voltam olyan lelkiállapotban. Nem jöttem ki jól az Exatlonos szereplésből sem, lesérültem a játék alatt és igazából az, amiért elvállaltam a műsort, hogy hirdessem a sportágamat sem sikerült, hiszen elsőként estem ki, emiatt szponzorok sem jelentkeztek, nem volt elég idő arra, hogy megismerjenek" – mondta a Blikknek Fatima, aki viszont a rossz élmények után összeszedte magát, a mostani siker pedig további lendületet ad neki.

„Kellett egy kis idő, amíg feldolgoztam azt, hogy mi történt velem az elmúlt egy évben és megint összeszedjem magam, ebben nem segített sem a koronavírus, sem az, hogy elmaradt a világbajnokság, illetve az sem, hogy az eredeti terveim az Exatlonnal kapcsolatban sem jöttek be. Az elmúlt pár hónap sikerei azonban ismét lendületet adtak nekem!"