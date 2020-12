Az adventi kalendáriumok első ablakát elvileg december 1-jén kellene kinyitni, ám mi van akkor, ha elfelejtettük beszerezni őket és csak aznap kapunk észbe, amikor már itt az idő. Nos, van kiút, ugyanis sok családban – kissé paradox módon – a Mikulás hozza az adventi naptárat, holott akkor már az első öt vagy hat ablakon (attól függ, ki mikor nyitogat és este vagy reggel jön a Mikulás) túl is kéne lenni. Szóval nincs ok kesergésre, nem kell, hogy kimaradjon ez a móka az adventi időszakból, csinálhatunk mi is úgy, mintha a Télapó ajándéka lenne a meglepikkel teli naptár. Ráadásul így az első alkalommal rögtön több ablakot is kibonthatunk...

Kalendárium a legkisebbeknek

A család legkisebb tagjainak – vagy az édesszájú felnőtteknek – egyaránt remek naptártípus lehet az, amely csokikat rejt. Ezekből is létezik számos változat, így mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. Egyes kalendáriumokban ugyanaz a csoki rejtőzik minden ablak mögött csak éppen más és más alakban, így bár ízre nem sok újdonsággal szolgálnak, ám a gyerekeket lenyűgözi, hogy egyik nap egy szánkó, másnap pedig egy csizma formájú csokikockát majszolhatnak el. Az édességes naptárak között azonban akad olyan is, amelyben minden nap másfajta nasi kap helyet, ez jóval változatosabb, ám általában kevésbé karácsonyi hangulatú, így inkább nagyobb gyerkőcöknek vagy felnőtteknek lehet jó ajándék.

Kalendárium férfiaknak

A férfiak sokszor olyanok, mint a nagyra nőtt gyerekek, így nem meglepő, ha ők is szívesen bontogatják az adventi kalendáriumot. A legtöbben viszont nem túlságosan édesszájúak, így a klasszikus naptár nem okoz nekik akkora örömet, mint mondjuk a tipikusan férfiaknak készült változatok. Mit is rejt egy ilyen kalendárium? Nos, kapható már kifejezetten férfi kozmetikumokat tartalmazó naptár, hiszen manapság már az erősebbik nem képviselői is előszeretettel foglalkoznak a külsejükkel. Ezekben található arckrém, kézkrém, borotválkozáshoz használatos piperecikkek vagy éppen a szakáll ápolásához kifejlesztett termékek. Ha ezt túlságosan nőiesnek találjuk, se keseredjünk el, mert vehetünk a család férfitagjának olyan adventi naptárat is, amelynek az ablakai vagy éppen rekeszei mögött különféle italok lapulnak. A kalendárium így – ízléstől függően – huszonnégy üveg sört, huszonnégy stampedli gint, rumot vagy akár whiskyttartalmazhat. De a kávé szerelmeseinek is létezik már olyan adventi naptár, ahol huszonnégy kapszula rejtőzik az ablakocskák mögött.

Kalendárium nőknek

Az utóbbi években a gyerekeknek szánt naptárak mellett a hölgyeknek készült kalendáriumok lettek az adventi időszak legkeresettebb termékei. Nem is csoda, hiszen mi nők imádjuk az apró meglepetéseket, a kis fiolákba, ampullákba, tégelyekbe zárt picinyke ajándékokat, amelyek nem csak a lelkünket kényeztetik, de bizony a szépségünknek is jót tesznek. Évről évre egyre több cég alkotja meg a saját kalendáriumát, így szinte mindenki megtalálhatja a neki leginkább tetszőt. Egyes darabokban miniatűr dekorkozmetikai termékek rejtőznek – rúzs, szemhéjpúdert, szemceruza, szájfény, szempillaspirál, púder stb. -, míg másokban a huszonnégy ablak mögött huszonnégyampulla lapul, amelyek egymásra épülve fejtik ki a hatásukat, hogy karácsonyra szinte megújuljon az arcbőrünk. De akad olyan is, amely különféle fürdőtermékeket tartalmaz, más pedig a márka legnépszerűbb készítményeit rejti a kalendáriuma ablakocskái mögé.