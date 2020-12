Kajdi Csaba, Peller Mariann és Ónodi Eszter után Péter Szabó Szilvia is csalás áldozata lett.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az utóbbi időben több hírességnek is ellopták az Instagram-fiókját. Így járt például Kajdi Csaba is, aki mostanra visszakapta eredeti profilját, Peller Mariannak azonban új fiókot kellett regisztrálnia.

Amikor néhány héttel ezelőtt Szilvi kapott egy hivatalosnak tűnő Instagram üzenetet, nem is sejtette, hogy átverés vana háttérben. Az üzenet arról szólt, hogy valaki jelentette az oldalát, ezért ki kell töltenie egy formanyomtatványt. Miután az énekesnő megadta a személyes adatait, már késő volt, egy pillanat alatt ellopták profilját.

Az énekesnő felvette egy magyar céggel a kapcsolatot, hogy visszaszerezze oldalát, ők pedig elindították a folyamatot, azonban egyelőre nincs eredmény. Szilvi 60 ezer követőt veszített, ráadásul az Instagram-oldal feltörése után megpróbálták feltörni Facebook-oldalát és gmail fiókját is, azonban szerencsére nem jártak sikerrel.

"Elvileg vissza tudom kapni majd valamikor, de a tegnapi napon úgy döntöttem, hogy nem várok tovább, nekem munkaeszköz az Instagram, úgyhogy a nulláról elkezdtem egy oldalt..."

-mondta Szilvi a Blikknek.

A tolvaj azt is felajánlotta az énekesnőnek, hogy visszavásárolhatja oldalát, de nem engedett a zsarolásnak.

Az énekesnő szeretné, ha minél több emberhez eljutna, hogy új Insta-oldala lett,és arra kéri a rajongókat, kövessék be minél többen.