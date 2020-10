Kajdi Csaba, Cyla Instagram oldala egyik napról a másikra eltűnt, ami a Nicsak, ki vagyok csapatkapitányát is meglepte, hiszen nem ő törölte le magát, hanem feltörték a profilját.

Cyla azóta csinált egy új profilt magának, ami 24 óra alatt több, mint 44 ezren követőre tett szert.

"Draga arany kovetoim es rajongoim!! Nagyon hianyoztok! A latszat csal! Ugy tunik mintha szuperul lennek, de azert ez enyhe tulzas lenne! Sok mindenre radobbentett, hogy ma elloptak a regi profilomat! Picit olyan erzes mintha betortek volna es elraboltak volna tolem mindent! Titeket, a multam egy darabjat, az identitasomat es a titkaimat! A tehetetlenseg szinte gusba kot, de egy dolog biztos! Nem vettek el tolem a szeretetet amit toletek kapok es az igazan fontos ertekek is meg maradtak nekem! Az Instagram az nem az enyem, azzal nem tudok mit kezdeni! Viszont Annamari es az O szeretete es tamogatasa 1000 insta oldalnal is tobbet er! Figyelj Te is oda az igazi ertekekre, mert azok potolhatatlanok!! Leszunk mi meg nagyon sokan! Szeretlek titeket!" - írta már új profilján Cyla.