Hónapokon keresztül veszélyben volt az Oscar-díjas rendező, Steven Spielberg, miután több alkalommal kapott halálos fenyegetést egy nőtől, Sarah Chartól.

A nőnek annyira elment az esze, hogy Spielberg távoltartási végzést kért ellene.

Az elmúlt hetekben a nő folyamatosan üldözte a rendezőt, és annak családját is, sőt, azzal fenyegette őt, hogy meg fogja ölni, amiről többször is posztolt a Twitteren is - írja a Female First.