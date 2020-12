Bár a drogériák és háztartási boltok tele vannak jobbnál jobb, illatosabbnál illatosabb vegyszerekkel, amelyekkel csillogóra varázsolhatod a lakásodat, sokan mégis inkább a természetes alapanyagú szerek mellett teszik le a voksukat. Ha te is kerülnéd a kemikáliákat, akkor cikkünk neked szól. A természetes szerek használatával is ugyanolyan jó eredményeket érhetsz el, közben pénzt is spórolsz, és még a környzetedet is kíméled.

Zsíroldásra kiváló a citrom

A makacs, zsíros foltok a gáztűzhelyen sok bosszúságot okoznak és a legtöbben hideg zsíroldóval harcolunk ellenük. Az biztos, hogy hatékony módszer, és látványos az eredmény, de ez a méregerős szer a bőrödet és a tüdődet sem kíméli. Ugyanezt a zsíroldó hatást a citrom is garantálja: csavard ki egy citrom levét, majd kend a zsíros foltokra, és hagy állni tíz percig. Szivaccsal könnyedén lejönnek a pöttyök, valódi citromillatban is dolgozhatsz, ráadásul közben fertőtlenítettél is és az egészségedet sem károsítottad. Nem beszélve arról, hogy mekkora a különbség a hideg zsíroldó és egy citrom ára között.

Ablakpucolás másképp

Ablakot alkohollal és ecettel érdemes tisztítani, külön-külön is hatásosak, de együtt igazán tuti lesz az eredmény. Egy spriccelős flakonba tölts egy deci tíz százalékos ecetet és szintén gyógyszertárban beszerezhető 70 százalékos alkoholból egy evőkanálnyit. Ehhez már csak négy deci vizet kell adnod, és máris kész a hatékony ablakpucolód. Fényesítéshez a jól bevált újságpapír vagy puha rongy ajánlott.

Vízkő, dugulás ellen ecettel és szódabikarbonával is felveheted a harcot

A vizesblokknál a legnagyobb problémát a lerakódó vízkő okozza, de a minden háztartásban megtalálható ecet segítségével még a makacs szennyeződéseket is könnyedén eltüntetheted. A csapokat, kádat, zuhanyfülkét és a csempét is kezelheted ecettel, a várt hatás nem marad el. Az ecet az eldugult lefolyóknál is hasznos. Egy evőkanálnyi szódabikarbónát szórj a lefolyóba, és önts rá két deci ecetet. Ez a megoldás jó eséllyel beválik, és a csöveket valamint a környezetet sem rongálja.

Mosódió

A szokásos mosópor és öblítő kombinációt cseréld fel mosódióval, mosószappannal és ecettel, és máris megszabadultál a drága és sokszor allergén adalékanyagoktól. A mosódió ugyanolyan jól tisztít, de teljesen természetes, régóta használt anyag. Többféle változatban kapható, természetes állapotában, de porként vagy folyékony mosószereként is megvásárolhatod.

Porszívózáshoz használj sót, szódabikarbónát!

Porszívózásnál és szőnyegtisztításnál a szódabikarbóna és a só jó szolgálatot tesz. Szórd be a valamelyikkel egyenletesen a szőnyeget, seprűvel terítsd szét rajta, majd fél óra után porszívózd át alaposan. A szőnyeged nem csak tisztább, de illatosabb is lesz. A kanapé vagy a fotel kárpitján is alkalmazhatod ugyanezt, a foltokat pedig citrom levével is ki tudod szedni.

Az olívaolaj a bútorok csillogásáért

A bútorok portalanítása és ápolása közben használt bolti szerek fényessé varázsolják ugyan a fa felületeket, de sokáig párolognak, ami nem tesz jót a tüdőnek. Ugyanazt a csillogást elérheted olívaolajjal is, amely biztosan nem károsítja az egészségedet.