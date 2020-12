A Dancing with the Stars párosai mindent megtesznek azért, hogy szombaton bekerüljenek a döntőbe. Nem törődve a fájdalommal és a fáradtsággal akár naponta tíz órát is a táncteremben töltenek.

szombati Dancing with the Stars színpadán már két produkcióval lépnek fel a még versenyben lévő párosok. Nem csoda tehát, hogy naponta nyolc, tíz órát is a próbateremben töltenek.

Pásztor Annát hetek óta súlyos sérülés kínozza, emellett kétgyeremekes édesanya, így számára is embertpróbáló időszak a mostani.

"Én vagyok az egyetlen a versenyzők közül, aki két kisgyermeket nevel, ami nem panasz természetesen. De a próbák után, amelyek ezen a héten nyolc órát is kitesznek, nekem kezdődik egy második műszak, mert ugyan segítséget kapok, de senki nem végzi el az összes házimunkát helyettem, nem vásárol be, nem főz meg"– árulta el az Anna and the Barbies nevű együttes énekesnője a Blikknek.

Tóth Dávid már az olimpiát is megjárta, így kétségkívül tudja, milyen egy hajtós időszak.

"Mi napok óta nyolc-tíz órát próbálunk, hiszen most szombaton már két produkciót kell bemutatnunk. Bevallom, esténként, amikor hazaérek, migrénes fejfájásom volt a fáradtságtól. Korábban volt már ilyen jellegű terhelés az életemben, amikor edzőtáborban készültem egy-egy versenyre, de az maximum néhány hétig tartott. Ez pedig már egy több hónapja húzódó edzőtábor

– nyilatkozta a világbajnok kajakos.

Gelencsér Timi lábai tele vannak kék-zöld foltokkal, még az éjjelei is a koreográfiákról szólnak.

"Egyfolytában küldözgetjük egymásnak Bercivel a videókat különböző elemekről, ez most tényleg egy egész napos felkészülés. Persze, mindenünk fáj, nagyon fáradtak vagyunk, hiszen hetek, sőt, hónapok óta nem volt szabadnapunk, de majd alszunk december 13-án, a döntő után

-mondta az egykori szépségkirálynő.