Egész héten fogyóban lesz égi kísérőnk, a Hold. Az Újholdat csak jövő hétfőn ünnepelhetjük. A hét dolgos-szorgos napjain alaposan megfogyatkoznak a tartalékjaink, hiszen akad bőven tennivaló, s az is megtörténhet, hogy néhány feladatnak kétszer is neki kell veselkedni. Mégis valahonnan a mélyből mindannyian előszedjük a rejtett tartalékokat, elvégezzük, amit el kell, ám, ha nem lesz átütő erejű eredmény, még nem kell kétségbe esni. Több dolgot annyira meg akarunk valósítani, hogy túllőhetünk a célon. Tervezetten és okosan haladjunk jelenlegi céljaink felé. Nem baj, ha kettőt előre, egyet hátra lépünk. Ami most kicsit késik, az még nem múlik!