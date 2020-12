Nemrég pedig egy olyan légsterilizáló berendezés került az egyik hódmezővásárhelyi gyógyszertárba, amely képes minden gombát, baktériumot és vírust is elpusztítani:

„Ez egy briliáns eszköz. A légsterilizáló berendezés 90- 95 százalékban csírátlanítja, vírusmentesíti a levegőt, így a gyógyszertárban tartózkodók megtisztított, vírus-, baktérium- és gombamentes levegőt lélegeznek be. Óránként négy-ötször szűri át a helyiségben a levegőt, ami gyakorlatilag egyszer is elég lenne. Eddig, ha a gyógyszertárba bejött egy Coronavírussal fertőzött beteg, akkor mindannyian azt a levegőt szívtuk be, amit ő kilélegzett, vagy köhögött" – mondta Dr. Krajcsovicz Pál a gyógyszertárvezető és tulajdonos a Ripostnak.

„Sok gyógyszertárat azért is kellett bezárni, mert a csapat fele beteg lett, a másik fele pedig a Covid vírusfertőzés érintettség miatt nem tudott dolgozni. Ezzel a berendezéssel úgy érzem, hogy nem csak magam és kollégáim, de a hozzánk betérő páciensek és vásárlók védelme is fokozott mértékben biztosított. Az országban elsők vagyunk, akik elmondhatják: védett gyógyszertár lettünk" - büszkélkedett a doktor úr.