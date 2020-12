A színészt New Yorkban kapták lencsevégre az Only Murders in the Building című sorozat forgatási szünetében. Steve Martin remekül fest, és ő a bizonyíték arra, hogy a kor önmagában semmit nem számít. Nos, nem tudjuk, mi lehet kortalanságának titka, de valószínűleg 27 évvel fiatalabb felesége, és 8 éves kislánya is sokat tesznek azért, hogy Steve remek formában legyen.