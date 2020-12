Felgyorsultak az események a Farm VIP műsorában. Bár Vasvári Vivien és Kis Kero megbeszélték, mi lesz, ha párbajozni megy, Vivi nagyon nehezen viselte a történteket.

"Még most is nagyon ver a szívem, megérint nagyon. Amikor láttam a Máté arcán, hogy mondani szeretne valamit, és a grimaszok az arcán, akkor elfehéredett nálam minden, és tudtam, hogy engedni fogja, hogy a Sydney menjen tovább. Annyira megérint ez a sztori, hogy mindjárt most is sírok..."

- mondta a stúdióban könnyezve Vivien, akinek Gáspár Zsolti rögtön zsebkendőt is adott, hogy felitassa könnyeit.

"Az volt bennem, hogy még egy piros csapattagtól távozunk, és ő volt az, akivel mindent meg tudtam beszélni, lelkitársak voltunk, és így elvesztettem a Farmon az egyik felemet. Tudtam rá számítani mindenben, és nagyon rossz volt"

-magyarázta Vivi.