A karácsonymanó meséje című népszerű mesekönyv ihlette meg az Az éhezők viadala sztárját. Az eredeti cím az, Elf on the Shelf nyomán Elizabeth Bankset saját kismanót ültette a vállára, mégpedig egy Tom Hanks-figurát, Hanks on the Banks címszó alatt.

A világsztárok pedig sorra szálltak be a játékba, a nevükre rímelő hírességekkel a vállukon - írta a Ripost.

Grease on the Reese (A Grease szereplői Reese Witherspoonon)

Harry on the Gerry (Harry Potter Gerard Butleren)

Carrey on the Carey (Jim Carrey Mariah Carey-n)

Penn on the Jen (Sean Penn Jennifer Garneren)