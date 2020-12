Benkő László temetése a járvány miatt zártkörű volt, ám a rajongók így is megtalálták a búcsúzkodás legjobb módját.

Ahogy azt korábban megírtuk, hosszas betegeskedés után Benkő László nemrég elhunyt. Az Omega billentyűsének halála megrázta az egész országot, hiszen Lászlót valóban mindenki nagyon szerette.

A zenész végső nyughelye a Farkasréti temetőben van, ám utolsó útjára a járvány miatt csak kevesen kísérhették el. A rajongók azonban tudják, hogy László lakhelyéhez közel áll egy fa, amit ő maga ültetett néhány évvel ezelőtt, ezért azok, akik szeretnének róla megemlékezni, a fa tövéhez viszik a mécseseiket.

"Esténként vagy én, vagy anyu, elmegyünk rendet tenni a fához. Hallottunk már pletykákat arról, hogy az üres mécsestartók néhány kutyasétáltatónak problémát okoznak, zavarja őket a közlekedésben vagy a kutyájuk miatt aggódnak. Részben érthető, hiszen még most is sokan jönnek leróni a tiszteletüket apám emléke előtt, így egyre több a gyertya a fa körül. Vannak, akik esténként visszajárnak, hogy a már elaludt mécseseket újra meggyújtsák. Ha lehet ilyet mondani, gyönyörű a gyertyák fénye, de valóban muszáj rendet tartani, amit mi meg is teszünk" - mondta a Ripostnak Benkő László fia, Balázs.