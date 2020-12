1. Szívbarát

Lesújtó statisztika: hazánkban a halálozások mintegy 50 százaléka szív- és érrendszeri betegségek miatt következik be, amelynek oka sok esetben a káros szenvedélyekben - dohányzás, túlzásba vitt alkoholfogyasztás - és egészségtelen étkezésben keresendő. Ahhoz, hogy egészségesek maradjuk, a táplálkozásunkra nagyon oda kell figyelnünk, és ennek egy fontos elemét képezhetik a halak.

A halak omega-3 zsírtartalma segíti szívünk megfelelő működését, a vér normál koleszterinszintjének fenntartását, ezért jelentős szerepe van a fent említett betegségek megelőzésében. A halak rendszeres fogyasztása tehát, különösen értékes zsírsavtartalmuknak köszönhetően, segít helyrebillenteni az egészségünket és kiegyensúlyozottabbá varázsolja étrendünket.

Elégséges mennyiségüket az étrendedben már azzal is biztosíthatod, ha hetente legalább háromszor az asztalodra kerül a makréla, a hering, a szardínia vagy a lazac, esetleg a hazai halak közül a busa. A napi ajánlott omega-3 zsírsavmennyiséget már 10 dkg lazac is fedezi.

Jótékony zsírokkal a daganatok ellen

Számos vizsgálat tisztázta már, hogy a teljesen zsiradékmentes diéták egyáltalán nem egészségesek. Zsiradékra egy sor élettani folyamathoz szüksége van a szervezetünknek – ám korántsem mindegy, milyenre. A telített zsírok fogyasztását valóban érdemes mérsékelni, ám a telítetlen zsírsavak, amelyek például a halakban is előfordulnak nagyon is egészségesek. Közöttük is van egy speciális zsírsavcsoport, amely különösen jó hatást gyakorol a szervezet egészségére, az pedig az omega-3. Ezek a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a daganatok megelőzésében jutnak fontos szerephez. Ám a csontritkulás, egyes hangulati zavarok, bőrpanaszok és allergiák kivédésében, vagy tüneteik enyhítésében is szerepük lehet.