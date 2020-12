Kapás Boglárka közösségi oldalán jelentette be, hogy betegség miatt visszalépett a versenytől.

Az úszónál egy autoimmun pajzsmirigy betegséget diagnosztizáltak, aminek tünetei kínozták a a napokban, ezért döntött úgy, hogy nem versenyez:

"Sziasztok! Ez az év mindenkinek nagyon nehéz, sok akadály gördült elénk, így vagyok ezzel én is. A mai döntő futamot sajnos ki kellett hagynom 200 pillangón, ennek az okáról szeretnek most írni Nektek. Az előfutamban elég biztató időt sikerült úsznom, de ma a rajt előtt nem éreztem jól magam és bár nagyon nehéz döntés volt, de végül megértettem, hogy az egészség az első mindig. Idén nyáron diagnosztizáltak a Hashimoto thyreoditis nevű autoimmun pajzsmirigy betegséggel, aminek lehetnek olyan tünetei, mint amit a rajt előtt és az elmúlt másfél hétben is ereztem többször. Ennek ellenére még nem utazom haza, bízom benne, hogy jobban leszek, mert nagyon szeretnék még versenyezni itt Kaposváron az Országos Bajnokságon. Vigyázzatok nagyon magatokra!" - írta közösségi oldalán a világbajnok úszónő.