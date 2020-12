Nagy álma vált valóra Gáspár Zsoltinak azzal, hogy Demcsák Zsuzsa mellett állhatott műsorvezetőként a Farm VIP-ben. Neki inkább az a szerep jutott, hogy a feladatokat kiossza a játékosoknak, egyfajta gazdaként volt jelen. Úgy véli, ebben jól teljesített.

Ám a Life.hu-nak bevallotta, szeretne a műsorvezetés terén is fejlődni, ezért beiratkozott a TV2 Akadémiára, sőt egy súgógépet is vett. Így szerinte lehetséges, hogy akár még a híradóban is viszontláthatjuk.