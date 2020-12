Legújabb fotóján szinte alig lehet ráismerni az énekesnőre, aki egy mélyen dekoltált overálban mutatta meg csodás alakját.

„Jó volt ezen a héten dolgozni egy kicsit. Az online tér uralkodik, így most meg kell megbírkózni az üres nézőterek látványával, de tudom, érzem, hogy a képernyőkön túl kultúrára, szórakozásra, szabadságra éhes emberek várnak minket és nyomják meg az "ok-t" a klaviaturán, a művészetért... Megnyugtat, hogy bármi is történik, a zene mindig ott van nekem és ez biztonságos, stabil érzéseket kelt bennem, segít balanszban maradni. Ugyanakkor, ha egy pillanatra is elkezdem sajnálni magam, mindig arra gondolok, hogy mást is megérint, nem csak engem, most nagyon sokan keresik a számításukat, elveszítették az állásukat, nem látják a jövőt. Azt hiszem ki kell tekinteni a saját burkunkból és közösen kell létrehozni azt az energiát, ami segíthet túlélni ezeket a hónapokat... Ehhez tényleg nagyon meg kell változzunk, mert a megszokott, eddigi viselkedésmintáinkat, reakcióinkat el kell felejteni és egy más, új szemlélettel nyílni a világ felé. Nincs más út, csak a kitekintés, a figyelés és az éberség.

Az online koncertek, színdarabok, beszélgetések reménymorzsák nekünk, nektek. Maradjatok velünk ilyen formában is" - írta hosszasan bejegyzéséhez.