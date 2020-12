Néhány héttel ezelőtt a Dancing with the stars egyik próbáján ájult el Horváth Tomi, aki ennek következtében agyrázkódást szenvedett. Mivel hosszú időt vett igénybe a gyógyulása, a műsor szabályzata szerint ki kellett zárni a versenyből. Hosszu ideig csak találgattak a nézők miért szállt ki a versenyből, rengeteg pletyka kelt szárnya, de majdnem egy hónappal a távozása után sem lehet tudni pontosan mi okozhatta a problémát.

Rengeteg néző hatalmasat csalódott az éneksben, úgy érzik cserbenhagyta őket, hiszen sokaknak nagy kedvence volt Tomi. A teljes igazságot valószínűleg sosem tudjuk meg, az viszont órákon belül kiderül, hogy megmutathatja-e még egyszer az énekes a tánctudását.

A Dancing with the Stars ma esti döntője nem csak azért lesz különleges, mert kiderül, hogy Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Gabriela Spanic vagy Győrfi Dani nyeri a versenyt, de táncparkettre lépnek a kiesett játékosok is. Az, hogy Tamás is megjelenik-e a döntőben, nem tudni, még este nyolcig kell várnia a rajongóknak.