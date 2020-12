Gór Nagy Mária korábban is foglalkozott már jóslással, de akkor egy nagyon rossz élmény miatt úgy döntött, hogy inkább félreteszi azt.

"Hat évvel ezelőtt cigánykártyával megjósoltam egy gyilkosságot. Amikor visszatért hozzám a fiú és elmondta, mi történt, akkor össze is téptem a cigánykártyát. Azóta nem jutott eszembe, hogy jósoljak, de mindig itt volt nálam a levegőben ez. Van egy hatodik érzékem" - mondta a Borsnak a színésznő.

Azonban idén nyáron egy táborban megismerkedett a Tarot kártyavetéssel, ami annyira megtetszett neki, hogy el is végzett egy tanfolyamot. Azóta az ismeretségi körében több embernek is jósolt már.

"Egy szeretettáborban, amikor jósoltunk Tarotból, éreztem, hogy ez a kártya számomra sokkal jobb. Itt a döntés azon van, akinek jósolok. Egyfajta utat mutat. Ahogy hazaértem, beiratkoztam Tarot oktatásra, azóta pedig a barátaimnak, csakis a barátaimnak vetem a kártyáim" - magyarázza a színésznő.

"Egyik barátnőmnek nagyon nehezen jött össze a gyermek. Eljött, jósoltam neki és mindig kijött a gyermek a kártyán, bárhogy is kevertem őket. Mondtam neki, te várandós vagy. Azután el is szaladt a nőgyógyászhoz és kiderült, hogy áldott állapotban van. De már másik kolléganőmmel is sikerült rálátni erre" - mesélte örömmel Gór Nagy Mária.