A színésznő szinte sosem betegeskedik, ám a koronavírus őt is ledöntötte a lábáról. Gór Nagy Mária viszont maga készített egy csodakoktélt, amitől sokkal jobban lett.

Gór Nagy Mária is elkapta a koronavírust, és noha a színésznőn általában nem fognak ki a betegségek, most ő is ágynak dőlt. Alig tudott enni, és semmi ereje nem volt. Viszont minden nap ivott egy saját maga által készített csodakoktélt, amitől látványos lett a javulás.

„Szerencsére remekül vagyok, semmi bajom, teljesen tünetmentesen élem a napjaimat. És hogy mi a titkom? Nos, minden nap apró darabokra vágtam kétujjnyi gyömbért, leforráztam, és amikor már nem volt olyan forró, akkor hozzákevertem egy kanál mézet, és ráfacsartam egy nagy citromot. Ezt a csodakoktélt szigorúan mindennap elfogyasztottam, és azt kell mondjam, hogy fantasztikus hatással volt a szervezetemre! Annyira megerősödött az immunrendszerem, hogy biztos vagyok benne, ez is közrejátszott abban, hogy le tudtam győzni a betegséget" - árulta el a Ripostnak.