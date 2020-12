Az szexszimbolúm halálát követően, sokáig találgattak vajon ki a kislány igazi apja. Az anyakönyvi kivonatán Smith ügyvédje és ügynöke, Howard K. Stern szerepelt apaként, de több más férfi is jelentkezett, miszerint ő a baba apja, köztük Larry Birkhead fotós, Alexander Denk testőr, sőt még Gábor Zsazsa egykori férje, Frédéric von Anhalt is. Végül a DNS-s vizsgálat kimutatta Larry Birkhead a csecsemő biológiai apja. Így a fotós ezután magához vette, Dannielynt.

Tragikus sorsa ellenére Dannielynn boldog, hétköznapi életét él, habár kisebb korában ő is kacérkodott a modellkedéssel. Éppen azt a márkát reklámozta, amelyet annak idején édesanyja is. Azóta azonban inkább a tanulásra koncentrál. Énekeléssel és tánccal foglalkozik, valamint hegedülni is tud. A 14 éves kislány nyilvánvalóan nem emlékszik édesanyjára, de rengeteg fényképet és felvételt őriznek róla, amitket előszeretettel nézeget.

így fest most a sztár nagylánya: